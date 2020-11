Covid, medici Firenze: "Chiudere subito senza perdere altro tempo"

Ansa

L'Ordine dei medici di Firenze "si unisce all'appello della Federazione Nazionale che, in base al numero dei ricoveri in ospedale e soprattutto nelle terapie intensive, chiede una chiusura totale della Toscana e di tutto il Paese", per evitare l'aumento dei contagi di coronavirus. Secondo i medici toscani, senza un lockdown generale "non possiamo andare avanti" perché "i numeri dei decessi e dei ricoveri non ci danno alternativa".