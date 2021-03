Covid, la Toscana resta arancione e Pistoia zona rossa

Ansa

La Toscana rimane in fascia arancione per un'altra settimana, ma con zone rosse stabilite nella Provincia di Pistoia e nei Comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa). Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani: "Il ministro Speranza mi ha telefonato per comunicarmi che in base ai dati la nostra è una zona arancione".