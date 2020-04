Coronavirus, Rossi (Toscana): importante è come ripartire dopo il lockdown

"Non faremo come la Lombardia. Ma il problema mi sembra più ampio" ovvero "non è il quando, ma come riaprire, e che cosa deve essere riaperto. E soprattutto come organizzare questa apertura. Iniziando, intanto, ad essere informati sulle attività produttive già autorizzate dalle prefetture". Questa la posizione il governatore della Toscana, Enrico Rossi, parlando delle riaperture, a partire da martedì, di librerie e esercizi commerciali.