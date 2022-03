Commerciante accoltellato a morte nel Fiorentino: c'è un sospetto

E' stato colpito in una lite notturna in strada, in piazza Piave, davanti a un luogo di ritrovo. E' successo verso le 2 di sabato notte. L'aggressore è scappato a piedi. Il 50enne invece è stato soccorso dai presenti e poi dal 118 che lo ha trasportato d'urgenza al San Giovanni di Dio di Torregalli.

E' stato ricoverato in stato di incoscienza e con gravi lesioni al pronto soccorso. La prognosi è sempre stata mantenuta riservata ed domenica mattina i chirurghi lo hanno sottoposto a un intervento. Tuttavia, non veniva dato in pericolo di vita benché fosse in gravi condizioni. Invece, nelle ore successive all'operazione ci sono state delle complicanze, degli aggravamenti clinici, e il 50enne è morto.

Abitava vicino a dove è stato aggredito e dove aveva l'attività, una piccola agenzia immobiliare anche se sembra che ultimamente avesse deciso di cambiare tipo di lavoro per dedicarsi a una nuova vicenda imprenditoriale, comunque sempre nel commercio. Tommaso Dini lascia la moglie e due figlie.

I carabinieri indagano per omicidio mentre all'inizio le ricerche dell'accoltellatore, che sono partite subito, venivano fatte per una vicenda di lesioni gravi. Nelle ore gli investigatori dell'Arma, sia della compagnia di Scandicci sia del Nucleo investigativo di Firenze, hanno potuto raccogliere alcune testimonianze, tra cui quelle delle persone presenti all'aggressione e anche di familiari e conoscenti della vittima.

Emerge che in piazza Piave, situata nei pressi del vecchio municipio di Scandicci, c'è stata una lite tra Dini e una persona che conosceva da prima. La vittima non era armata. L'altro invece sì, ha estratto la lama e lo ha colpito con almeno tre coltellate, poi è scappato nelle strade tra le palazzine di Scandicci.

Domenica pomeriggio gli investigatori dell'Arma hanno potuto mettere al vaglio la posizione di un uomo considerato sospetto, anche lui abitante a Scandicci come la vittima, che è stato sentito in caserma. Sono ore in cui è stato ricostruito il contesto in cui potrebbe essere maturato l'omicidio. In piazza Piave a Scandicci restano i segni del sangue della vittima sull'asfalto.

