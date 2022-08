Caro bollette, la rabbia dei ristoratori di Lucca: "No ai pannelli solari perché l'area è protetta"

Il caro energetico sta colpendo diverse attività, in primis i ristoratori. In particolare, a

Lucca

"Morning News"

, molte attività di Piazza Anfiteatro, hanno deciso di esporre in vetrina gli aumenti delle bollette di luce e gas per i mesi di giugno e luglio. La situazione si fa sempre più difficile come raccontato dagli stessi imprenditori a: "Non possiamo ridurre i nostri consumi che sono già ai minimi - spiega una delle ristoratrici al programma di Canale 5 - gli aiuti devono arrivare adesso, non possiamo permetterci altre chiusure".

Molti di quelli che oggi protestano, qualche tempo fa avevano richiesto l'installazione di

pannelli fotovoltaici

da installare sopra i ristoranti, ma si sono visti dire no dalla burocrazia: "Poteva essere una soluzione - dicono - ma la Sovrintendenza ci nega il permesso, in quanto non possono essere installati nei centri storici".