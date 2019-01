Bimbo morto durante il parto all'ospedale di Grosseto, 22 indagati

Ventidue tra medici, ostetriche e infermieri sono indagati a Grosseto per la morte di un neonato avvenuta subito dopo il parto il 26 dicembre nell'ospedale del capoluogo maremmano. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del bebè, inviando gli avvisi di garanzia al personale presente in sala parto. Subito dopo il decesso del piccolo è stato lo stesso ospedale a segnalare l'episodio alla Procura per le indagini.