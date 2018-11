foto Ansa

01:14

- Un tredicenne è ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere stato investito da un furgone guidato dal padre. L'incidente è successo a Chiusure, una frazione del Comune di Asciano in provincia di Siena. Il ragazzino sarebbe stato investito dal furgone in retromarcia: il padre non avrebbe visto che il figlio si era chinato sulla strada, secondo una prima ricostruzione, per salvare un gattino.