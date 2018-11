Turisti rischiano la vita per vedere il relitto della Concordia: salvati da Guardia Costiera

foto Ansa 21:59 - Incredibile disavventura per cinque passeggeri della Costa Magica i quali sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Grosseto, stremati, infreddoliti e bagnati dopo un viaggio in gommone per andare a vedere il relitto della Concordia al Giglio. I cinque avevano attraccato a Civitavecchia e da lì hanno prima noleggiato un'auto e poi da Porto S.Stefano un gommone. La loro "gita" ha rischiato di finire male per il freddo e il mare mosso. - Incredibile disavventura per cinque passeggeri della Costa Magica i quali sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Grosseto, stremati, infreddoliti e bagnati dopo un viaggio in gommone per andare a vedere il relitto della Concordia al Giglio. I cinque avevano attraccato a Civitavecchia e da lì hanno prima noleggiato un'auto e poi da Porto S.Stefano un gommone. La loro "gita" ha rischiato di finire male per il freddo e il mare mosso.

I cinque erano sulla banchina di Porto Santo Stefano, proprio vicino alle motovedette della capitaneria all'ormeggio, sdraiati in terra e completamente bagnati, tremanti per il freddo. I quasi naufraghi, tutti tedeschi e due dei quali adolescenti, hanno tentato di spiegare in un inglese stentato, di essere passeggeri della "Magica", la nave di Costa Crociere gemella della Concordia, in viaggio di crociera nel Mediterraneo.



Approdati a Civitavecchia, hanno deciso di raggiungere Porto Santo Stefano con un'autovettura a noleggio per poi proseguire, con un gommone anch'esso preso in affitto sul posto, per la vicina Isola del Giglio. Scopo della "missione" vedere dal vivo il relitto della Concordia, della quale tra una settimana ricorre l'anniversario del naufragio: giusto un salto, visto i tempi stretti dettati dalla sosta nel porto laziale della motonave, per scattare qualche foto ricordo.



In fase di rientro, però, le condizioni del mare sono peggiorate così da provare duramente la resistenza dei cinque curiosi passeggeri, approdati a Porto Santo Stefano stremati dalle onde ghiacciate e dal vento gelido che li aveva investiti per l'intero tragitto. Il personale della base della Guardia Costiera, appena ha visto il gruppo accasciato sul molo, è accorso in aiuto, ricoverando i cinque nei locali della capitaneria e provvedendo a riscaldarli con termocoperte, a rifocillarli con bevande calde. I turisti sono stati anche visitati dal personale medico 118. Dopo essersi ripresi dallo shock termico, i turisti tedeschi hanno ripreso la strada per Civitavecchia per risalire a bordo e continuare la loro vacanza.