Arezzo, Tir va a fuoco sull'A1: tratto chiuso e code per chilometri

Un Tir ha preso fuoco dopo un incidente sull'A1 (a due chilometri da Arezzo).

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha fatto chiudere il tratto al traffico. Attualmente si registrano code per 11 chilometri in direzione Roma e per un chilometro verso Firenze. Difficoltà di spostamento anche sulla viabilità alternativa andata i tilt per le numerose auto uscite ad Arezzo. Non si segnalano al momento feriti.