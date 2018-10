Arezzo, camion in retromarcia investe e uccide operaio di 56 anni

Un operaio di 56 anni è morto investito da un camion mentre stava effettuando una manovra di retromarcia. L'incidente è accaduto a Camucia, nel comune di Cortona (Arezzo). Gli operai stavano lavorando al recupero di rifiuti quando, per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri, l'operaio è stato investito dal mezzo in manovra. Inutili i soccorsi: l'uomo è deceduto a causa delle gravi fratture riportate.