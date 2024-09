Arezzo, cacciatore spara su traliccio dell'alta tensione e causa blackout a un intero paese

Un cacciatore con una fucilata ha colpito per sbaglio sulla linea dell'alta tensione ha causato il blackout dell'intera zona di Foiano della Chiana (Arezzo). L'incidente è accaduto nel giorno di apertura della stagione venatoria in Toscana. Non ci sono stati feriti ma danni alla linea dell'alta tensione che ha lasciato una parte di Foiano "al buio". Il lavoro dei tecnici è durato diverse ore e solo nel tardo pomeriggio la corrente elettrica è tornata. Accertamenti in corso, dovrebbe trattarsi di un errore di mira.