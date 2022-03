A Castiglione della Pescaia (Grosseto) un miliardario russo ospita i profughi ucraini nella sua villa

L'uomo ha quattro ville a Punta Alta: una per sé, due per i figli e una - quella in cui vengono ospitati i profughi ucraini - che affitta in estate. "Sappiamo che fino a giugno possiamo contare su questa disponibilità - spiega la sindaca Elena Nappi a La Nazione -. Poi per il periodo estivo abbiamo pronte altre soluzioni di alloggio perché con ogni probabilità la villa tornerà a essere affittata a vacanzieri stranieri".

"Nel nostro comune ci sono cittadini russi perfettamente integrati che vivono con noi quasi tutto l'anno e hanno sempre dimostrato una grande sensibilità verso le necessità del paese e delle persone che sono in difficoltà, partecipando alle diverse attività solidali che organizziamo e spesso elargendo anche aiuti in denaro. L'ospitalità del cittadino russo che ha aperto le porte di una sua abitazione a due famiglie ucraine ne è la prova più lampante", aggiunge Nappi.

