A 75 anni scopre di avere sei fratelli grazie a un messaggio su Facebook

All'inizio la donna era quasi spaventata. "Cosa volevano da me? Conoscevano il nome di mia madre, ero confusa", racconta Francesca a Il Tirreno. Ma poi, vinta l'iniziale reticenza, a suon di domande sempre più specifiche, si è convinta a fare una video-chiamata per passare poi all'incontro con la parte finora sconosciuta della sua famiglia. Francesca e i suoi "nuovi" fratelli si sono visti per la prima volta nel Cuneese (dove vivono loro): "Ora non ci perdiamo di vista un attimo, ci sentiamo ogni giorno. Li ho scoperti dopo 75 anni e ora voglio godermi il loro affetto il più possibile".



Questa incredibile storia ha inizio nel 1943 a Casciavola, nel Pisano. La mamma di Francesca, Maria Trivella, allora giovanissima, sta per sposarsi con un militare originario della Sardegna. Ed è incinta di lui, aspetta proprio Francesca. Per problemi di burocrazia, però, il matrimonio non viene celebrato e il promesso sposo viene spedito a combattere in Russia. Per tre anni non si hanno sue notizie, tanto che Maria lo crede morto. Quando il 26 aprile del 1944 dà alla luce, da sola, la bimba, la chiama Francesca Rosalba Trivella, dandole il suo cognome.



Quando il militare torna finalmente a casa, vede Maria con un altro uomo e una bambina in braccio. "Si convinse che mia madre non era incinta alla sua partenza, che quell'uomo al suo fianco fosse il suo compagno", spiega Francesca. Ed effettivamente l'uomo è il suo compagno, mentre la bimba è la sorella di Francesca. L'uomo, così, riparte nuovamente e va in Sardegna, senza mai sapere di aver avuto una figlia da Maria.



In Sardegna si sposa con Giovanna e cresce con lei sei figli, prima di morire, nel 1996. Anni dopo, tramite una zia, i sei scoprono di avere una sorella "misteriosa", la vogliono trovare a tutti i costi. Pensano persino di rivolgersi al programma di Maria De Filippi, "C'è posta per te", "ma non sapevano come fare perché avevano poche informazioni su di me in mano", spiega la 75enne. Alla fine, però, è stato Facebook a far incontrare i fratelli. "Hanno inviato messaggi sul social praticamente a tutte le persone col mio stesso cognome", racconta la donna che ora è felicissima di averli conosciuti.