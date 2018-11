17:08 - Una scossa di terremoto magnitudo 3.4 è stata registrata tra le province di Firenze e Siena. Secondo l'Ingv ha avuto epicentro a circa 30 chilometri a sud-ovest del capoluogo toscano. Nel Senese la scossa è stata avvertita a San Gimignano dove, come accaduto alcuni giorni fa, la gente si è riversata in strada. Non si segnalano danni o feriti.