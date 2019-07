Toscana, sette delfini spiaggiati: mistero sulle cause della morte

Sette delfini sono stati trovati morti sulle coste tirreniche in Toscana nelle ultime settimane. Una strage di cui ancora non si conosce il motivo. I sette esemplari, tutti relativamente giovani, sono stati avvistati dai turisti sulla riva, tra sdraio e ombrelloni. Si ipotizza che a ucciderli possa essere stata un'epidemia, forse di morbillo. I tecnici sono al lavoro per le autopsie: per gli esiti bisognerà aspettare una ventina di giorni.