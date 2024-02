Torture in carcere a Reggio Emilia, Piantedosi: "Inaccettabile" | Ilaria Cucchi: "Detenuti in condizioni disumane"

La denuncia del detenuto "Devo ammettere che nonostante credo sia giusto denunciare quello che è successo, ho molta paura che possa risuccedere, anche perché quello che è successo quel giorno e quello che ho provato non lo dimenticherò mai. In queste notti non riesco a dormire perché ripenso a quanta paura ho avuto di morire e a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero a terra e ammanettato". Sono le parole verbalizzate pochi giorni dopo il pestaggio del 3 aprile in carcere a Reggio Emilia nella denuncia del 43enne detenuto. A marzo dieci agenti di polizia penitenziaria saranno davanti al giudice per l'episodio.

Il Garante: "Metodi illegali" "Le immagini del violento pestaggio di un detenuto nell'istituto penale di Reggio Emilia rappresentano una pagina nera della gestione carceraria nella nostra regione". È quanto sostiene il garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, alla luce degli episodi di violenza. Il garante, spiega una nota della Regione, contattato dal legale del detenuto dopo la denuncia agli agenti della penitenziaria, aveva già incontrato l'uomo, nel frattempo trasferito a Parma, per accertarsi delle sue condizioni. "Non si può che provare un senso di ripugnanza e dolore - prosegue Cavalieri - nel vedere uomini in divisa usare metodi non solo illegali ma che tolgono ogni sembianza umana a un uomo incappucciandolo, colpendolo con pugni e calci, rendendolo totalmente vulnerabile e indifeso".

Piantedosi: "Inaccettabile" "Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti, e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo, è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine di una visita a Imola, rispondendo a una domanda sul video del pestaggio.