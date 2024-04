Milano, torture nel carcere minorile Beccaria: "scene cruente" dalle telecamere interne

Le violenze Quel giorno il 15enne, che in precedenza si era procurato tagli "sulle braccia", sarebbe stato prima "condotto fuori dalla cella" da quattro agenti e poi trascinato per le scale, "tirandolo anche dal braccio sanguinante", da uno di loro. Due degli agenti, poi, stando alle imputazioni, lo avrebbero spinto "contro il muro" e colpito "ripetutamente alla testa e al torace" fino a "farlo cadere a terra". A quel punto uno degli agenti lo avrebbe colpito, quando era a terra, "con numerosi calci". Nell'informativa, agli atti dell'inchiesta dell'aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e condotta anche della Squadra mobile, vengono ricostruite immagine per immagine le fasi delle presunte violenze e si legge che quei quattro agenti erano "in abiti civili", ossia senza divise.

L'annotazione si basa sui "video tratti dal sistema di videosorveglianza" e mostra che verso le 18:57 gli "agenti conducono fuori dalla camera il detenuto", che si "oppone all'accompagnamento". Sono "nitidamente visibili alcune lesioni da taglio sanguinanti al braccio sinistro". Gli investigatori segnalano i nomi dei quattro agenti, poi arrestati o sospesi. Verso le 19:10, le telecamere riprendono il 15enne che torna verso la cella con una fasciatura al braccio, dopo essere stato medicato in infermeria. Prima, però, dopo che il ragazzo è stato portato fuori dalla cella, c'è "una sequenza di immagini da cui si coglie" che uno degli agenti lo "sbatte al muro, gli dà uno schiaffo", mentre lo "trascina e sbilancia con la mano destra". Il 15enne "cade a terra" e l'agente "insiste con un calcio sferrato con il piede sinistro".

Un altro degli agenti poco dopo "si occuperà - si legge - di approntare il vitto per i ragazzi del gruppo". Operazione in cui verrà "aiutato dai ragazzi" detenuti. Pure un'altra telecamera, si precisa nell'annotazione, ricostruisce "inequivocabilmente" il momento in cui l'agente "scaglia" il 15enne contro il muro e "gli sferra uno schiaffone". La scena "cruenta", tra l'altro, viene "visualizzata parzialmente anche" da una telecamera vicino all'infermeria: si vede "un materasso posizionato a terra" su cui il ragazzo "cade". Si vedono, poi, anche "quattro persone probabilmente sanitari che, sentito il trambusto, si spostano nel locale infermeria", dove è entrato il ragazzino. Infine, si legge ancora, dopo essere stato riportato in cella e dopo il passaggio in infermeria, il 15enne viene "nuovamente prelevato" da due agenti e portato in un "ufficio al piano terra" dove rimarrà "per circa otto minuti". Là, secondo l'informativa, non vi sarebbero state ulteriori condotte "violente".