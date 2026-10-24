Tortona, bambina di tre anni uccisa in casa: la madre resta in carcere

Dopo aver accoltellato la figlia, la donna avrebbe anche provato a togliersi la vita. A riferirlo è il legale di Viktorija: "La signora - fa sapere l'avvocata Federica Tartara, del foro di Alessandria - non è in condizioni psicofisiche per sostenere un interrogatorio. Valuteremo, successivamente, se presentare istanza al pubblico ministero per essere sentiti. Si tratta di una tragedia nata in una situazione di grande solitudine e disperazione: il gesto estremo contro la figlia è stato rivolto da Viktorija, quella notte, anche verso sé stessa. Chi è intervenuto in casa l'altra notte - è stata lei a chiamare i soccorritori, telefonando al 112 - ha trovato un manoscritto, in lingua russa. Purtroppo, la donna non parla neanche bene l'italiano e le conservazioni con lei, compresi i miei colloqui, richiedono l'interprete".