Torre Annunziata, 14enne scomparsa | Genitori disperati: "Aiutateci a trovarla"

"Per favore, aiutateci: indossa jeans scuri, un maglioncino bianco, rosa e grigio. Ha scarpe Puma bianche e uno zainetto di pelle con una corona d'oro ricamata". L'annuncio disperato è lanciato da Marianeve, la mamma della piccola Carmela Bevilacqua, che non ha più visto tornare la figlia in casa, a Torre Annunziata. Il suo post è stato condiviso in tutta Italia, ma non è ancora arrivata nessuna segnalazione.