Tornano le ondate di calore, sabato otto città da "bollino rosso"

Le ondate di calore in arrivo sul nostro Paese faranno salire di nuovi i bollini rossi legati alle temperature roventi, monitorate quotidianamente dal ministero della Salute in 27 città italiane. Se le località "rosse" giovedì sono tre (Bari, Latina e Roma), venerdì diventeranno sei (si aggiungeranno Firenze, Frosinone, Trieste) per salire a otto sabato 31 agosto (Perugia e Brescia). Il bollino rosso indica condizioni di emergenza caldo, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sulle categorie a rischio, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici.