Una persona di 55 anni, rientrata di recente da un viaggio in Congo e residente in provincia di Treviso, è morta a causa di una sospetta febbre con emorragia. Sono in corso accertamenti per capire l'origine della malattia, in collaborazione con lo Spallanzani di Roma. È stato disposto l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto. Lo rende noto la Regione Veneto.