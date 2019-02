Torino, tutta la famiglia dedita ai furti: 3 arresti e 3 denunce

Un'intera famiglia di etnia sinti dedita ai furti in appartamento e alla ricettazione è stata individuata dai carabinieri di Torino: marito, moglie e genero sono stati arrestati, mentre per le tre figlie è scattata la denuncia. I militari hanno sequestrato 220 mazzi di chiavi, telecomandi elettrici per aprire cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passe-partout, targhe false e refurtiva per oltre 40mila euro.