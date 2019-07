Torino, scosse elettriche al cane ogni volta che abbaiava: denunciato il proprietario

Puniva il suo cane ogni volta che abbaiava grazie a un collare in grado di rilasciare scariche elettriche. Per questo un uomo di Nichelino, in provincia di Torino, è stato denunciato per maltrattamenti di animali. Il cane, un èpagneul breton di 8 anni, è stato ritrovato dalla polizia locale con il collo ferito e il pelo bruciato in corrispondenza degli elettrodi del collare.