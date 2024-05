Torino, manifestanti pro Palestina irrompono nel Salone del Libro

Anche Zerocalcare ha poi raggiunto il presidio pro Palestina fuori dall'ingresso dal Salone del libro di Torino. I manifestanti - circa un centinaio - hanno cercato poco prima di oltrepassare le transenne all'ingresso del Salone e sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Zerocalcare: "Non possiamo ignorare la protesta"

"Da questa parte e dall'altra dei cancelli del salone siamo una nutrita rete di persone che lavorano al salone e che non potevano ignorare questa protesta che stava succedendo fuori. Le persone che hanno a cuore la questione palestinese non possono non essere qui, uno spazio che parla di cultura e attualità non può chiudere gli occhi sulla Storia con la S maiuscola, perché noi dovremo rispondere per tanto tempo al massacro che è in corso in Palestina. È la cosa più normale del mondo che questi temi vengano discussi in uno spazio come il Salone". Questo ha dichiarato Zerocalcare, che è uscito dal Salone per andare a parlare con i manifestanti pro Palestina davanti ai cancelli d'ingresso.