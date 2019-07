Torino, rapinavano hotel e tabacchi mascherati da "I soliti idioti": presi

Marco Dvorscheg, 58 anni, e Francesco Macrì, 48, sono ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno nel capoluogo piemontese. Come riporta La Repubblica, un'altra rapina l'avevano commessa qualche giorno dopo in pieno centro, in via Montebello. Avevano aggredito una tabaccaia 80enne davanti alla Mole Antonelliana, trascinandola nel retro del negozio per farsi consegnare i soldi. Erano fuggiti con 800 euro, venendo però bloccati dai carabinieri che a casa loro avevano trovato addirittura una bomba a mano.



Le indagini hanno poi portato gli investigatori a scoprire altri crimini. I due avevano infatti rapinato anche il Carrefour Express di via Breglio, il 26 novembre. Le modalità d'azione erano sempre le stesse, dalle maschere all'utilizzo di un taglierino per minacciare il cassiere.