Torino, rapina ed estorsione: smantellata banda di falsi finanzieri

Quattro uomini e una donna, tutti italiani tra i 37 e i 64 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Torino con l'accusa di rapina e tentata estorsione in concorso. I malviventi, fingendosi finanzieri, avevano sequestrato in casa una coppia per derubarla di gioielli e denaro e, nelle settimane successive al colpo, avevano minacciato le vittime di farle finire in carcere se non avessero consegnato loro 50mila euro.