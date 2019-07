Torino, poliziotti aggrediti mentre identificano un uomo: feriti alcuni agenti

Le accuse per il 28enne sono lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.



L'assessore leghista: "Episodio intollerabile, serve il pugno duro" - Ha commentato duramente l'accaduto l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che ha dichiarato: "Pugno duro contro chi intralcia il lavoro delle forze dell'ordine, non è tollerabile che bande di malviventi osino accerchiare agenti di polizia che stanno compiendo il loro dovere". L'esponente leghista parla "dell'ennesimo episodio intollerabile. Atti come questi sono da reprimere con fermezza. La mia solidarietà piena va a quegli agenti che si sono trovati in una situazione pericolosa mentre facevano il loro lavoro. La Regione Piemonte è al loro fianco".