Torino, picchia bimba di due anni davanti ai passanti: baby sitter arrestata

I carabinieri hanno arrestato una baby sitter di 38 anni che stava picchiando una bimba di 2 anni in un giardinetto a Torino . Sono stati alcuni passanti, che hanno visto l'azione ripetersi, ad allertare i militari. La donna romena è accusata di maltrattamenti e lesioni mentre le piccola è stata ricoverata in ospedale. La 38enne ha detto agli investigatori che le ecchimosi al volto della bimba sono state provocate da punture di insetti .

La bimba è stata affidata alla baby sitter dalla madre, separata dal marito e assente per motivi di lavoro. Dalle testimonianze risulta che sia stata ripetutamente percossa mentre era seduta in un passeggino nei giardini Anglesio, in via Madama Cristina.