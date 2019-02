Torino, nuovi guai giudiziari per l'ex portavoce dell'Appendino: Luca Pasquaretta indagato per estorsione

Nuovi guai giudiziari per Luca Pasquaretta , ex portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino e ora nello staff del sottosegretario all'Economia Laura Castelli. Pasquaretta avrebbe ricattato il primo cittadino subito dopo la fine del suo rapporto di lavoro, la scorsa estate. I reati contestati sono estorsione , traffico di influenza illecita e turbativa d'asta . L'Appendino sarebbe dunque parte lesa.

La polizia giudiziaria dei carabinieri ha perquisito la sua abitazione. Inoltre, l'assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, è stato ascoltato dal pm Gianfranco Colace, che coordina le indagini su Pasquaretta, come persona informata dei fatti.



Pasquaretta, giornalista 41enne di origini lucane, è accusato anche di turbativa d'asta e di traffico di influenza illecita. Inoltre è indagato in un procedimento in cui si ipotizza il reato di peculato per una consulenza svolta per l'edizione del Salone del Libro di Torino del 2017.