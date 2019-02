Torino: morto Giuliano Soria, ex patron del premio Grinzane Cavour

Giuliano Soria, ex patron del premio letterario Grinzane Cavour, è morto a Lanzo Torinese all'età di 68 anni. Malato da tempo, stava scontando i domiciliari in una clinica. Soria, infatti, era stato condannato in via definitiva per uso illecito di contributi pubblici e maltrattamenti a un giovane domestico delle Mauritius. Proprio quest'ultimo, con le sue denunce, fece scattare l'inchiesta che travolse il premio letterario.