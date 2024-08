A Torino un uomo di 29 anni si è scontrato con il suo monopattino con un Suv alla periferia nord della città. Dopo lo scontro il 29enne è stato scaraventato a diversi metri di distanza sull'asfalto ed è stato portato in gravissime condizioni, per numerose fratture, al Cto. Una decina di giorni fa in Piemonte ci sono state due vittime di giovani sempre in monopattino.