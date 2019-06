Torino, mistero su ritrovamento nel Po di un giovane diplomatico

A Torino è mistero sul ritrovamento del cadavere di un 29enne originario delle Bahamas, Ramsey Alrae Keiron, nelle acque del Po. Il giovane, in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato dall'Austria per motivi diplomatici: frequentava infatti una scuola diplomatica a Vienna e aveva rapporti con il ministero degli Esteri delle Bahamas. In acqua da due o tre giorni, il corpo non presentava segni di violenza.