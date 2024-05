Torino, mancano gli insegnanti di sostegno: studente disabile non va in gita

La preside: "Per noi era fondamentale che ci fossero le condizioni per garantire la possibilità di una uscita in assoluta sicurezza"

A denunciare quanto accaduto nei giorni scorsi è la madre del ragazzo. "Il nostro obiettivo è l'inclusione in sicurezza, non possiamo permettere che sia a repentaglio la salute di un solo studente: era fondamentale per noi che ci fossero le condizioni per garantire la possibilità di una uscita in assoluta sicurezza", ha replicato la dirigente Maria De Pietro , come riporta la Repubblica Torino.

Il ragazzo doveva partire con i suoi compagni per una gita di un giorno a Finale Ligure (Savona). Considerata l'indisponibilità dei due insegnanti di sostegno che lo seguono in classe, la mamma del 17enne aveva così proposto alla preside una soluzione: "Ho chiesto se l'educatrice dell'Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, l'Irifor, che segue mio figlio tra scuola e casa, potesse andare con lui - ha raccontato la donna - ma mi è stato risposto che non poteva visto che non faceva parte del personale scolastico".

A quel punto la preside ha proposto lei una soluzione: "L'unica maniera per poter far andare mio figlio in gita con tutta la classe era quella di accompagnarlo o io o mio marito. Ho detto di no, visto che un adolescente non vuole la mamma in gita con lui. A me è sembrato un voler scaricare le responsabilità, nessun valore aggiunto". Il ragazzo ci è rimasto male, ha aggiunto la madre, "ma è stato comprensivo". "Però, io vado avanti: ho intenzione di scrivere all'ufficio scolastico per segnalare la vicenda, perché non c'è stata nessuna inclusione", ha concluso la donna.