Torino, licenziato perché ha il Parkinson: l'azienda lo riassume e lo risarcisce

Era stato licenziato un anno e mezzo fa perché malato di Parkinson. Adesso la sua azienda, la Teknoservice di Castellamonte (Torino), lo ha riassunto. Franco Minutiello, 60 anni, tornerà quindi al lavoro come receptionist, con la stessa mansione del giorno in cui fu costretto ad andarsene. L'azienda aveva già perso la causa in primo grado ma aveva preannunciato il ricorso in appello. Il caso si è però risolto in anticipo. Con un lieto fine per l'operaio.