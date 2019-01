Torino, in dieci aggrediscono il vicino di casa gay: "Ricchione ti ammazziamo"

Durante il pestaggio la vittima è stata anche derubata del borsello e delle chiavi di casa e minacciata di accoltellamento.



A commentare l'episodio per l'Arcigay torinese è Francesca Puopolo: "Un gesto che, come il caso di Marco del luglio 2018, si cela dietro la sicurezza del gruppo, composto da una decina di giovani condomini, nei confronti di un’unica persona. A peggiorare la situazione, l’indifferenza dei vicini, che hanno assistito al pestaggio senza intervenire. L’attuale clima politico nazionale, che mostra altrettanta e più assordante indifferenza nei confronti dell’agire violento nei confronti di chi è reputato diverso e, in questo caso, sbagliato, legittima violenze di questo tipo. Le violenze sono ulteriormente aggravate dal clima minaccioso che si è creato intorno a Leonardo dopo l’aggressione: risulta urgente e necessaria una sensibilizzazione".



L'assessore ai diritti del Comune di Torino, Marco Giusta, ha condannato l'episodio a nome dell'amministrazione comunale sabauda: "Ho già scritto alla persona aggredita e al nucleo di prossimità della polizia municipale per offrire la mia disponibilità e quella dell'assessorato per fare fronte alla situazione. So che le associazioni di stanno già muovendo per dare il loro supporto, tramite gli sportelli accoglienza e legali e l'assessorato sarà disponibile a qualunque azione si voglia costruire".