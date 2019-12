Torino, furto in chiesa la vigilia di Natale: rubati 3.600 euro destinati ai bambini dell'ospedale di Betlemme

Quei soldi dovevano servire ai bambini dell'ospedale infantile di Betlemme e ai ragazzi della zona. E invece i 3.600 euro raccolti in chiesa a San Giulio D'Orta (Torino), e custoditi in canonica, sono stati rubati. I ladri hanno colpito il giorno della vigilia di Natale: hanno aspettato che il parroco e il suo vice fossero in chiesta per celebrare la messa di natale e si sono intrufolati nella casa parrocchiale, dove hanno portato via tutto.