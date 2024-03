Torino, ferì uno studente lanciando una bici: condannato a 10 anni

"Spero che la sentenza sia di monito per quei giovani che il sabato sera, credendosi invincibili, si rendono scriteriatamente autori di fatti di questo genere". Così il difensore del 19enne condannato, l'avvocato Luigi Tartaglino. Nel merito della sentenza, Tartaglino ha sottolineato "l'importanza" della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti: "È stato giusto - spiega - tenere conto che il mio assistito era appena diciottenne all'epoca del fatto e, quindi, già maggiorenne ma non ancora pienamente maturo". L'avvocato si è anche detto "felice di aver stretto la mano al papà dello studente, una persona che sta sostenendo con grande dignità un dolore immenso".

Il padre dello studente rimasto paralizzato: "Non si sono pentiti"

"La cosa che fa più male è che non abbiamo riscontrato pentimento da parte di nessuno. Per il resto rispettiamo la sentenza". E' il commento di Giuseppe Glorioso, il papà dello studente rimasto ferito paralizzato. "Mio figlio - aveva detto l'uomo quanto Mauro era uscito, dopo 120 giorni, dalla rianimazione - ha lottato per la vita e continuerà a lottare per affrontare ogni giorno le conseguenze permanenti delle lesioni gravissime subite agli arti superiori e inferiori. Vivrà in carrozzina per tutta la vita".