Torino: due imprenditori denunciati per truffa a Ue da 600mila euro

La guardia di finanza di Torino ha scoperto una truffa da 600mila euro ai danni dell'Unione Europea perpetrata da due imprenditori agricoli. Le due imprese agricole per anni hanno percepito contributi comunitari dichiarando di svolgere l'attività di allevamento in pascoli che in realtà non sono mai stati sfruttati. I due sono stati denunciati.