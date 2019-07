Torino, dorme in auto davanti all'ospedale per tre notti: "Temevo di stare male per il caldo"

Un 54enne ha dormito per tre notti nella sua auto davanti all'ospedale Martini di Torino. Il motivo? Aveva paura di sentirsi male per il troppo caldo in città. L'uomo però non aveva avvertito i familiari che, non vedendolo più tornare a casa, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri temendo gli fosse successo qualcosa di grave.