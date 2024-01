Torino, investe ciclista e fugge: arrestato per omicidio stradale

Poco dopo l'incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del malcapitato. Per identificare il responsabile, i carabinieri di Caselle si sono messi al lavoro per individuare il colpevole analizzando tutti i dati e gli indizi disponibili: frammenti dell'autovettura, video delle telecamere presenti sul percorso, varchi stradali, videosorveglianza cittadina e testimonianze delle persone presenti. L'auto coinvolta, una Fiat Panda, di proprietà di Lamantia, è stata trovata parcheggiata nell'autorimessa condominiale, nascosta sotto un telone. L'uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Torino - competente per territorio relativamente all'arresto, pm Paolo Scafi - e assicurato agli arresti domiciliari.