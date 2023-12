Torino, scoperto cadavere in una cantina: c'è un fermo | La vittima uccisa a martellate

Tgcom24

Massimo Lodeserto viveva in centro, non molto distante dall'edificio in cui è stato scoperto il suo corpo, sotto ad alcune masserizie in cantina. Aveva detto al fratello più grande che non lo avrebbe raggiunto in vacanza in Puglia, perché aveva concluso positivamente una prova per un nuovo posto di lavoro in un'impresa di pulizia Dal 30 agosto non aveva però più risposto alle chiamate ei familiari, che il 3 settembre ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.

L'uomo era stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza insieme a un altro uomo