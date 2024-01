Torino, botti Capodanno: cavallo spaventato dal frastuono si azzoppa e viene abbattuto

Botti di Capodanno peggiori nemici degli animali, come spesso viene inutilmente ricordato.

L'ultima vittima, in ordine di tempo, è Tornado, il cavallo morto proprio a causa del terribile frastuono dell'ultimo dell'anno, tra mortaretti e fuochi d'artificio. E' accaduto nella tenuta dell’Oca Carolina, bed & breakfast di Buttigliera Alta, in provincia di Torino. Poco dopo la mezzanotte, in quell’area residenziale a ridosso di boschi e prati solitamente serena e tranquilla, si è scatenato un infernale frastuono che ha spaventato tutti gli animali della zona. Tornado si è imbizzarrito, facendosi male a una zampa. Il veterinario ha verificato che non sarebbe stato possibile curare quella frattura scomposta e il cavallo è stato sedato e soppresso.