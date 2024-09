Torino, bloccata nel traffico in tangenziale partorisce in auto

La coppia era in viaggio verso l'ospedale e all'altezza di Bruere hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia, che era pronta a scortali per superare l'ingorgo stradale. Ma nel frattempo alla donna si sono rotte le acque. È iniziata la corsa contro il tempo, fino alla decisione di fermarsi in un'area di sosta perché il bimbo era praticamente nato.