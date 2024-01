Torino, bambino di 9 anni travolto e ucciso da un treno

Tgcom24

Il bimbo era scappato da una comunità che nel pomeriggio aveva dato l'allarme per le ricerche. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria.

Si tratta della seconda persona a perdere la vita il 15 gennaio sulle linee ferroviarie nel Torinese, nella stessa area. Alla stazione di Chivasso, a una quindicina di chilometri da Borgo Revel, in mattinata una 60enne era stata travolta e uccisa da un treno in transito sulla linea convenzionale Torino-Milano. In quel caso si è trattato quasi sicuramente di un suicidio, come ricostruito dagli investigatori.