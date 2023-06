Torino, avvocatessa sexy sospesa: ecco le motivazioni

L'avvocatessa sexy di Torino sospesa dal suo Ordine professionale, la 34enne Alessandra Demichelis, è accusata di avere utilizzato "tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà", di essere "responsabile di accaparramento di clientela" e del fatto che le sue immagini sarebbero "semmai appropriate per un format di taglio erotico".

L'avvocatessa è stata sospesa per 15 mesi a maggio, quando il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine torinese le ha contestato il mancato rispetto del codice deontologico forense. E ora sono state rese note le motivazioni.