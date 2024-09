Torino, auto su folla: guidatrice denunciata per lesioni colpose

La Procura di Torino ha aperto un'indagine per accertare i "fatti di reato denunciati" e le "eventuali responsabilità penali" per l'incidente avvenuto domenica in piazza San Carlo, durante una delle manifestazioni legate al Salone dell'Auto. Una delle auto impegnate nella sfilata ha perso il controllo urtando a bassa velocità le transenne del circuito. La guidatrice del veicolo schiantatosi contro le transenne, provocando il ferimento di un numero di persone, è stata denunciata per lesioni colpose. Alcuni dei feriti hanno presentato querela.