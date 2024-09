Torino, autista si suicida per lo stress causato dal lavoro: indagati titolare e gestore dei turni

Dopo il suicidio, la famiglia dell'uomo, a cui non mancava molto per andare in pensione, aveva presentato un esposto in procura sostenendo che il loro familiare era stressato dagli orari, che arrivavano alle 50 ore alla settimana, e dalla mancanza dei riposi. Spesso l'autista si era lamentato con loro delle richieste sempre più pressanti che arrivavano dall'azienda.