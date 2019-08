Torino, anziana muore mentre fa la spesa: supermercato resta aperto

Una 74enne è morta uccisa da un malore mentre faceva la spesa in un supermercato di Rivarolo Canavese, alle porte di Torino. La donna si è accasciata all'ingresso del grande magazzino e il suo corpo è rimasto a terra, coperto da un telo bianco, per oltre un'ora, in attesa dell'autorizzazione del pm. Per tutto il tempo il supermercato è rimasto aperto, nonostante l'indignazione di diversi clienti.