Piantedosi: "Agenti sottoposti a clima di veleno e sospetto"

A Torino c'è stato un "inaccettabile atto di violenza" nei confronti della polizia, "sintomatico del clima di veleno e sospetto a cui sono sottoposte in questi giorni le forze dell'ordine e la polizia, a cui va la mia solidarietà e vicinanza", ha fatto sapere il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Come ministro, ha aggiunto, "mi prodigherò in ogni sede per affermare la dignità e l'onore di servitori dello Stato che quotidianamente, anche mettendo a rischio la loro incolumità, concorrono ad affermare i valori di libertà e democrazia".