Torino, al pub per bere e parlare di Gesù

"Deve esserci spazio per tutti quelli che che hanno altre visioni della vita", dicono i ragazzi di Pastorale Universitaria citando le parole del Papa, "il Vangelo ci chiede di osare e vogliamo farlo senza presunzione". Il format prevede un'introduzione, fatta da un religioso insieme ad un ragazzo, sul tema della fede: il primo appuntamento è fissato al pub Macgillycuddy’s, nel centro di Torino.

L'iniziativa sabauda non è la prima organizzata sul territorio nazionale dalle squadre di pastorale giovanili che voglio parlare agli studenti. Lo sanno bene i ragazzi di Pisa che hanno lanciato l'Apecaffè, mezzo di trasporto con il quale si muovono in giro per le università della città per offrire una tazza gratuita di caffè e - nel caso in cui un ragazzo sia interessato - per parlare di religione. "Non parcheggiamo di fronte alle facoltà per convertire qualcuno: alcuni possono prendere da bere senza nemmeno scoprire perché siamo lì. Se un ragazzo invece è curioso e vuole saperne di più, gli parliamo delle attività che la chiesa pisana porta avanti per i giovani studenti".